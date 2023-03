BVB-Anschlag: Watzke gibt Einblick über Zerwürfnis mit jetzigen Bayern-Coach Tuchel

Der Anschlag auf den BVB-Bus vor vor sechs Jahren erschüttert die Fußballwelt bis heute. In einer Doku erzählen die Betroffenen über die dramatischen Stunden.

Ausschließlich in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der DFL spricht der Boss von Borussia Dortmund über den neuen Trainer des FC Bayern. „Für die Liga sagen wir: Willkommen zurück, Thomas Tuchel!“, sagte Watzke dem SID , und er wiederholte das fast wortgleich im SZ -Interview.

Auch vor dem spannendsten Bundesliga -Gipfel seit vielen Jahren am Samstag (18.30 Uhr im SPORT1 -Liveticker) gilt das Verhältnis der Alphatiere als kompliziert - trotz einer Aussprache.

„Ich glaube, da ist zwischen dem Trainer und mir einiges kaputtgegangen“, erzählt Watzke darin, er fährt sich nachdenklich übers Gesicht. „Das wäre wahrscheinlich sonst nicht zur Trennung im Sommer gekommen. Zu glauben, dass so eine Zäsur nichts auslöst...“, sagt er - und lässt diesen Satz auslaufen.

Anschlag auf BVB-Bus

Als am 11. April 2017 der BVB-Bus im Stadtteil Höchsten vom Hotel L‘Arrivee aus zum Champions-League-Viertelfinale gegen die AS Monaco losfährt, ist Tuchel an Bord, Watzke nicht.