BVB-Legende, 2,02-Meter-Knipser und Aushilfstorhüter gegen FC Bayern - Jan Koller wird 50 Jahre alt

Ein denkwürdiger Bundesliga-Moment wird immer in enger Verbindung mit dem Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München (Samstag ab 18:30 Uhr im Liveticker) stehen, der am kommenden Spieltag einmal mehr mit Spannung erwartet wird. Und auch mit Jan Koller, der am 30. März seinen 50. Geburtstag feiert.