NFL: Jackson, OBJ, Elliot und Co. - Diese Free Agents sind noch zu haben

Während bei vielen Teams in der NFL das Hauptaugenmerk auf dem anstehenden Draft liegt, tummeln sich noch immer zahlreiche große Namen auf dem Markt.

So sind Stars wie Odell Beckham Jr. und Frank Clark weiterhin auf der Suche nach einem neuen Team.

Lamar Jackson (Quarterback, 26 Jahre)

In diesem Fall können die Ravens entweder gleichziehen oder ablehnen. Sollten sie Jackson ziehen lassen, würden sie als Entschädigung zwei Erstrundenpicks erhalten.

Für den Quarterback selbst ist klar: Er will weg. So forderte er jüngst einen Trade und will mit seinen Qualitäten anderorts den Super Bowl gewinnen.