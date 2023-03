Russland-Streit: Bach wehr sich und schießt gegen Politik zurück

Russe Rublev hofft auf Frieden: "Verrückt, dass so viele sterben müssen"

Präsident Thomas Bach hat sich gegen die scharfe Kritik etlicher Regierungsvertreter und Athleten nach dem umstrittenen IOC-Beschluss in der Russland-Frage gewehrt.

Es sei „bedauerlich, dass einige Regierungen weder die Mehrheit in der Olympischen Bewegung respektieren, noch die Autonomie des Sports anerkennen, die sie sonst loben und von anderen Ländern in zahllosen Reden, UN-Resolutionen und EU-Erklärungen verlangen“, sagte Bach am Donnerstag.