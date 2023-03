Schock-Geständnis von Max Verstappen: „Als würde mir eine Lunge fehlen“

Vor dem Grand Prix in Australien, dem dritten Rennen des Kalenders am kommenden Wochenende, macht er ein Schock-Geständnis.

Verstappen schwer angeschlagen

„Ich war zuhause wirklich krank und konnte teilweise kaum laufen. Es fühlte sich so an, als würde mir eine Lunge fehlen“, erzählt er.

In Dschidda angekommen, glaubte Verstappen an schnelle Besserung. „Denn wenn man krank ist, dann ist man normalerweise nach zwei oder drei Tagen wieder okay und kann trainieren“, so Verstappen.