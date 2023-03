Leipzig: Schröder reißt sich Achillessehne

RB Leipzigs neuer Sportdirektor Rouven Schröder geht gehandicapt in seinen ersten Arbeitstag beim Fußball-Bundesligisten am Samstag.

Der 47-Jährige hat sich nach Bild-Informationen bei einem Sportunfall die Achillessehne gerissen und musste am Mittwoch operiert werden, laut Verein sei sein Dienstantritt am Samstag beim Bundesliga-Spiel gegen seinen Ex-Klub FSV Mainz 05 aber nicht gefährdet. „Es ist ein Malheur passiert“, bestätigte Pressesprecher Till Müller auf der Pressekonferenz am Donnerstag.