Fall Russland: Hochsprung-Star ruft zum Boykott auf

„Meiner Meinung nach muss die Ukraine die Wettbewerbe, an denen russische und belarussische Sportler und Sportlerinnen teilnehmen, boykottieren“, sagte der WM-Dritte der Bild -Zeitung.

Ukraine-Stars wüten wegen IOC

In der aktuellen Situation könne es "nur eine Bedingung geben, nach der einige Sportler und Sportlerinnen aus Russland und Belarus an den Wettbewerben teilnehmen können: Das Ende des Krieges in der Ukraine und unser Sieg. Nur danach darf man einige solche Möglichkeiten besprechen."