Anzeige

Spielen die NHL-Stars bei der WM für Deutschland? Spielen die NHL-Stars für Deutschland?

Harold Kreis legt als DEB-Coach los © Imago

SID

Der neue Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis glaubt an die Zusage der deutschen NHL-Profis für die Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland.

Der neue Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis glaubt an die Zusage der deutschen NHL-Profis für die Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland.

„Ich bin sehr zuversichtlich und geduldig, um die Entscheidung abzuwarten“, sagte der Kanadier am Donnerstag in einer Medienrunde. Die Motivation der Spieler für die Nationalmannschaft sei " grundsätzlich sehr positiv“, versicherte Kreis.

Anzeige

Mit den Stars aus der NHL habe er bisher "bedingt Kontakt gehabt". Ohnehin will der 64-Jährige bis Saisonende warten. Die NHL-Hauptrunde endet Mitte April, dann stehen die Play-offs an. Am 10. April beginnt die erste Phase der Vorbereitung auf die WM, bei der Kreis den "maximalen Erfolg, egal, wie der aussieht", haben will.

Abgesehen von den Spielern in Nordamerika steht der Kader "im Großen und Ganzen". Offiziell soll die Bekanntgabe in der kommenden Woche erfolgen, erklärte Kreis, der sich an den letzten beiden Tagen vor Ort in Tampere ein Bild von den Gegebenheiten gemacht hat.

Eishockey-WM in Finnland und Lettland

Die WM im finnischen Tampere und Lettlands Hauptstadt Riga startet am 12. Mai. Bis dahin stehen sieben Testspiele auf dem Programm.

Zum Auftakt trifft das Kreis-Team am 13. April in Kassel auf Tschechien. Den Abschluss bildet die WM-Generalprobe gegen die USA am 9. Mai in München.