Mittendrin in der neuen MLB-Saison: SPORT1 begleitet die stärkste Baseball-Liga der Welt weiter umfangreich auf seinen Plattformen Mittendrin in der neuen MLB-Saison: SPORT1 begleitet die stärkste Baseball-Liga der Welt weiter umfangreich auf seinen Plattformen

Max Kepler ist der einzige Deutsche in der MLB © Imago

Opening Day in der Major League Baseball (MLB): Zum Auftakt wird am morgigen Donnerstag live ab 19:00 Uhr auf SPORT1+ und SPORT1 Extra das Duell zwischen dem Rekordchampion New York Yankees und den San Francisco Giants übertragen. Auf SPORT1+ sind Kommentator Andreas Thies und Experte Matthias Ondracek im Einsatz

Volles Programm im „Home of Baseball“: SPORT1 begleitet die MLB-Saison weiter mit 15 Livespielen im Free-TV, neben Begegnungen der Regular Season sind auch das All-Star Game, das Home Run Derby und zwei Partien der World Series zu sehen. Auf SPORT1+ werden mindestens 100 Livespiele übertragen und auf SPORT1 Extra mindestens 400 Partien – als Einzelabruf oder im Rahmen des Season Pass

„Besondere MLB-Saison“: SPORT1 Experte Matthias Ondracek gespannt auf neues MLB-Regelwerk

Ismaning, 29. März 2023 – Der finale Countdown läuft: Mit dem Opening Day startet die Major League Baseball (MLB) am morgigen Donnerstag in die neue Saison. Dabei sollen neue Regeln für ein schnelleres Spiel und somit für zusätzliche Attraktivität sorgen. Eine Umstellung auch für den Berliner Max Kepler, der weiterhin bei den Minnesota Twins unter Vertrag steht. Als „Home of Baseball“ im deutschsprachigen Raum ist SPORT1 auch in dieser Spielzeit wieder mittendrin und begleitet die MLB mit zahlreichen Liveübertragungen auf seinen Plattformen. Los geht‘s am Donnerstag live ab 19:00 Uhr auf SPORT1+ und SPORT1 Extra mit dem Duell zwischen Rekordchampion New York Yankees und den San Francisco Giants. Am Mikrofon melden sich Kommentator Andreas Thies und Baseball-Experte Matthias Ondracek. Insgesamt werden auf dem Pay-TV-Sender SPORT1+ im Saisonverlauf mindestens 100 Livespiele übertragen, auf der Multisport-Streaming-Plattform SPORT1 Extra gibt es mindestens 400 Partien via Einzelticket oder im Rahmen des Season Pass zu sehen. Darüber hinaus kommen die Baseballfans auch im Free-TV wieder voll auf ihre Kosten: SPORT1 zeigt ab Ende Mai 15 Livespiele der Regular Saison im Free-TV, dazu stehen das All-Star Game, das Home Run Derby und zwei Partien der World Series auf dem Programm. Abgerundet wird die umfangreiche Berichterstattung mit Highlight-Clips auf den Digital- und Social-Media-Kanälen von SPORT1.

Neue Regeln sorgen für schnelleres Spiel und mehr Action

Für jedes der 30 MLB-Teams stehen in der Regular Season von Ende März bis Anfang Oktober insgesamt wieder 162 Spiele auf dem Programm, anschließend geht es für die zwölf besten Mannschaften mit der Postseason weiter, die mit der World Series gekrönt werden. In dieser Saison gibt es einige neue Regeln wie die „pitch clock“, die das Spiel schneller und damit attraktiver gestalten sollen. SPORT1 Experte Matthias Ondracek, der auch das erste Livespiel der neuen Saison am Mikrofon begleiten wird, ist auf die Änderungen gespannt: „Erste Vorzeichen konnten die Fans während der Saisonvorbereitung erkennen, als die durchschnittliche Spieldauer um eine knappe halbe Stunde reduziert wurde. Allein deswegen verspricht die bevorstehende MLB-Saison eine besondere zu werden.“

Experte Matthias Ondracek sieht Max Kepler unter Zugzwang und schwärmt von Shohei Ohtani

Für die Spieler bedeutet die neuen Regeln eine gewaltige Umstellung, bieten aber zugleich auch neue Chancen. Diese will unter anderem auch Max Kepler nutzen, der nach wie vor als einziger Deutscher in der MLB aktiv ist und nach zwei durchwachsenen Spielzeiten mit seinen Minnesota Twins wieder die Playoffs ins Visier nimmt. „Die Chance ist nach wie vor realistisch“, meint Ondracek im Hinblick auf die Postseason und ergänzt: „Kepler steht nach zwei enttäuschenden Jahren unter Zugzwang. Der Berliner geht in die letzte Saison seines Fünf-Jahres-Vertrages, den sein Klub per einseitiger Option um eine Saison verlängern kann.“ Andere Spieler konnten zuletzt deutlich mehr auf sich aufmerksam machen, allen voran der MVP der Vorsaison Shohei Ohtani von den Los Angeles Angels, der Japan vor einigen Tagen zum WM-Titel geführt hat. „Beim World Baseball Classic hat Ohtani seine Extraklasse wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Er glänzt sowohl als Werfer als auch als Schlagmann und ist somit das Highlight der Liga“, schwärmt der Baseball-Experte.

Yankees, Padres und Mets wollen Champion Houston den Titel streitig machen

Zu den Titelfavoriten zählt Matthias Ondracek wenig überraschend den Titelverteidiger aus Texas, aber auch einige andere Teams, die sich gezielt verstärkt haben. „Das ‚Team to beat‘ sind trotz des Abgangs von Star-Werfer Justin Verlander die Houston Astros. In der American League kommt die Konkurrenz mit den Yankees und den ‚jungen Wilden‘ der Blue Jays vor allem aus dem Osten“, sagt der ehemalige Spieler der Baseball-Bundesliga, der auch in der National League einige ambitionierte Teams ausgemacht hat: „Vorjahres-Halbfinalist San Diego Padres sorgt mit der Verpflichtung von Shortstop Xander Bogaerts einmal mehr für Furore. Zusammen mit Manny Machado und Juan Soto hat der einstige Underdog eine der spektakulärsten Offensivreihen der Liga. Während der ehemalige Krösus Los Angeles Dodgers diesmal wohl nur in der zweiten Reihe tanzt, haben auch die Phillies, die Braves und die Mets für den großen Angriff auf den Titel im Osten aufgerüstet.“

Umfangreiches Auftakt-Programm auf SPORT1+ und SPORT1 Extra, Start der Free-TV-Übertragungen Ende Mai

Als „Home of Baseball“ im deutschsprachigen Raum begleitet SPORT1 auch die anstehende MLB-Saison umfangreich auf seinen Plattformen. Das größte Paket bietet die Multisport-Streaming-Plattform SPORT1 Extra mit mindestens 400 Livespielen, die mit US-amerikanischem Kommentar als Einzelticket für 2,49 Euro oder im Rahmen des Season Pass für 69,99 Euro abrufbar sind. In der Regel gibt es während der Regular Season täglich zwei Livespiele zu sehen (die ersten Sendezeiten in der Übersicht). Eine umfangreiche Abbildung hat auch der Pay-TV-Sender SPORT1+ mit mindestens 100 Livespielen zu bieten, darunter werden ausgewählte Partien auch mit deutschem Kommentar gezeigt. Nach der Begegnung zwischen den New York Yankees und den San Francisco Giants am Donnerstag live ab 19:00 Uhr zum Auftakt präsentiert SPORT1+ alleine im April 15 Livespiele, dabei stehen Max Kepler und die Minnesota Twins mit fünf Übertragungen besonders im Fokus. Das erste Duell der Twins gegen die Kansas City Royals wird am Sonntag live ab 20:30 Uhr übertragen (weitere Sendezeiten in der Übersicht).

Im Free-TV steigt SPORT1 zu einem späteren Zeitpunkt in die MLB-Saison ein: Am Sonntag, 28. Mai, ist live ab 23:00 Uhr die Partie der Los Angeles Angels mit Superstar Shohei Ohtani gegen die Miami Marlins eingeplant. Anschließend ist regelmäßig ein Livespiel am Sonntagabend vorgesehen. Insgesamt können sich die Fans auf 15 Livespiele in der Regular Season im Free-TV freuen, hinzu kommen zwei Partien der World Series sowie das Home Run Derby am 10. Juli und das All-Star Game am 11. Juli im T-Mobile Park in Seattle als weitere Saisonhighlights.

Zum Hintergrund: Das ist SPORT1 Extra

Hier sind sportbegeisterte Zuschauer:innen #mittendrin in ihren Lieblings-Sportarten: Die Multisport-Streaming-Plattform „SPORT1 Extra“ bietet im Web und Mobile auf sport1extra.de ein umfangreiches Livestream- und On-Demand-Angebot an Sportarten und Wettbewerben. Auf SPORT1 Extra stehen für die User entsprechend ihrer Themen- und Nutzungspräferenzen vielfältige flexible und kundenfreundliche Angebots- und Preismodelle zur Verfügung – ob Pay-per-View für einzelne Events oder Liga- und Klub-Pass. Eines der Highlights im Angebotsportfolio ist die Volleyball Bundesliga der Frauen: Alle Partien der 1. Bundesliga und der 2. Bundesliga Nord und Süd werden live und exklusiv auf SPORT1 Extra im Pay-Abo oder als Pay-per-View angeboten. Über Volleyball hinaus werden auf SPORT1 Extra unter anderem auch Event-Streams aus dem Programm des Pay-TV-Senders SPORT1+ einzeln als Pay-per-View-Option angeboten – darunter ausgewählte Partien der prestigeträchtigen Major League Baseball (MLB) sowie Spitzenfußball aus Europa und Südamerika. Zudem ist auf SPORT1 Extra das umfangreiche Sportpaket „24/7 Sports Pack“ buchbar, das für 7,90 Euro im Monat die Sportdigital FUSSBALL, Motorvision.TV, fight24 HD, EDGEsport, More Than Sports TV und SPORT1+ umfasst.

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig I Martin Rösch

Kommunikation

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 96066 1244