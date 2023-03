Transfermarkt Marktwert-Update: Diese Bayern-Stars sind die großen Verlierer! BVB-Stars unter den Gewinnern

Zahlen des Grauens! So wurde Mané zum Fremdkörper

Denn in den neuen Marktwerten spiegeln sich die wechselhaften Leistungen der Münchner wieder. Ganz anders sieht es beim aktuellen Tabellenführer aus Dortmund aus. Dort hat sich der Lauf in der Liga auch in den Marktwerten bemerkbar gemacht.