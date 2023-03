"Nehmerqualitäten zeigen": Hertha will Auswärtsserie beenden

Hertha BSC will aus den letzten Heimpartien Mut für die schwierige Aufgabe beim Europapokal-Anwärter SC Freiburg schöpfen. "Zu Hause sind wir immer in der Lage, Spiele in bestimmten Phasen zu drehen, während es auswärts zuletzt des Öfteren einfach nicht gut genug war", sagte Trainer Sandro Schwarz vor der Partie am Samstag im Breisgau (15.30 Uhr/Sky).