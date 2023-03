S04 will Bayer ärgern: "Mentalität, Zweikämpfe, Spaß nehmen"

Thomas Reis will mit den erprobten Schalker Tugenden auch Bayern-Bezwinger Bayer Leverkusen ärgern. "Wir wollen Leverkusen den Spielspaß nehmen.

Trainer Thomas Reis will mit den erprobten Schalker Tugenden auch Bayern-Bezwinger Bayer Leverkusen ärgern. "Wir wollen Leverkusen den Spielspaß nehmen. Wichtig ist, dass man in unserer Situation erfolgreich spielt. Da gibt es keinen Schönheitspreis", sagte der Coach vor dem Bundesligaspiel gegen die Werkself am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Zweikämpfe zu führen, ist auch eine Form von Attraktivität."