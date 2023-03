FC Bayern: Thomas Tuchel mit fast allen Stars im Training vor BVB-Kracher

Bayern Münchens neuer Trainer Thomas Tuchel hat bei der Einheit am Donnerstag erstmals seinen fast kompletten Luxuskader begrüßen dürfen.

Bayern Münchens neuer Trainer Thomas Tuchel hat bei der Einheit am Donnerstag erstmals seinen fast kompletten Luxuskader begrüßen dürfen.

Auch die deutschen Nationalspieler um Joshua Kimmich standen vor dem Liga-Gipfel am Samstag ( 18.30 Uhr im LIVETICKER ) gegen Tabellenführer Borussia Dortmund wieder zur Verfügung.

Bereits am Mittwoch waren die Niederländer um Matthijs de Ligt und die Franzosen um Dayot Upamecano an die Säbener Straße zurückgekehrt. Nur Alphonso Davies wird nach seinen Einsätzen für Kanada erst am Freitag erwartet. (NEWS: Diese Stars muss Tuchel jetzt aufbauen)