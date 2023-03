Gosens von Wadenverletzung genesen

Der italienische Fußball-Vizemeister Inter Mailand kann beim Serie-A-Duell mit der AC Florenz am Samstag wieder auf Robin Gosens setzen.

Der italienische Fußball-Vizemeister Inter Mailand kann beim Serie-A-Duell mit der AC Florenz am Samstag wieder auf Robin Gosens setzen. Der Nationalspieler ist nach seiner Wadenverletzung genesen, berichtete die Gazzetta dello Sport. Damit ist der 28-Jährige auch wieder ein Kandidat für das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Benfica Lissabon am Dienstag.

Gosens war Anfang 2022 von Atalanta Bergamo zu Inter gewechselt, er ist in Mailand aber nicht konstant in Schwung gekommen. Immer wieder kursieren Gerüchte über einen möglichen Abschied am Ende der Saison. Der Vertrag von Gosens bei Inter läuft noch bis 2024.