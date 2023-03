Formel 1: Weniger Trainings? Formel-1-Fahrer gesprächsbereit

Aus seiner Sicht seien ein oder oder zwei Trainings vollkommen ausreichend. Er "denke nicht, dass die Formel 1 dreimal so viel Training haben sollte wie die Formel 2 oder Formel 3", führte Russell aus. In den Nachwuchsserien haben die Pilotinnen und Piloten nur eine Stunde Zeit, ihre Rennwagen für Qualifying und Rennen abzustimmen.

Formel-1-Boss Domenicali will freie Trainings streichen

An normalen Rennwochenenden stehen den Formel-1-Piloten am Freitag zwei Trainings a 60 Minuten zur Verfügung, am Samstag vor dem Qualifying kommt eine weitere einstündige Einheit hinzu. Bei Wochenenden mit Sprintrennen - in diesem Jahr trifft dies auf sechs der 23 zu - beschränkt sich die Trainingszeit auf insgesamt zwei Stunden.