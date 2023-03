Frodeno muss Comeback erneut verschieben

Frankfurt am Main (SID) - Der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno wird in seinem letzten Karrierejahr weiter vom Pech verfolgt. Wie der 41-Jährige via Instagram mitteilte, muss er nach seiner Seuchensaison 2022 auch seinen geplanten Einstieg in 2023 beim 70.3 Ironman Oceanside für Samstag absagen. "Ich konnte die letzten Tage nicht trainieren", sagte er in einer Video-Botschaft: "Meine Blutwerte sind nicht gut. Deshalb hat mir der Doktor kein grünes Licht gegeben für das kommende Rennen."