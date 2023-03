"Tut weh": Bayern-Frauen hadern nach Königsklassen-Aus

Die Fußballerinnen von Bayern München haderten nach dem bitteren Viertelfinal-Aus in der Champions League.

Als der Triple-Traum geplatzt war, hockten Lina Magull und Co. ziemlich bedröppelt im Regen von London. "Es tut weh und ist frustrierend", sagte die Kapitänin von Bayern München nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League beim übermächtigen FC Arsenal. Leider habe es nicht gereicht, aber man müsse sich "an die eigene Nase fassen".