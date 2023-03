FC Bayern: Boss Hainer kündig Aktionen für Kracher gegen BVB an

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer hat für das Spitzenspiel am Samstag gegen Borussia Dortmund umfassende Aktionen gegen Rassismus angekündigt.

„Die DFL hat in diesem Jahr festgelegt, dass die Bundesliga an diesem Spieltag gemeinsam Zeichen setzt. Entsprechend werden auch wir dann natürlich wie in den vergangenen Jahren unter anderem mit Aufwärmshirts, Kapitänsbinden, Eckfahnen und Bannern unsere Haltung zeigen“, sagte Hainer im Interview mit Münchner Merkur/tz.