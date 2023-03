BBL: Bonn zurück an der Spitze

Die Baskets Bonn erobern die Tabellenführung in der Basketball Bundesliga. Zumindest vorübergehend verdrängen sie Alba Berlin von Platz eins.

Die Telekom Baskets Bonn haben zumindest vorübergehend wieder die Tabellenführung in der Basketball Bundesliga (BBL) übernommen.

Das Team von Headcoach Tuomas Iisalo gewann am Mittwochabend mit 91:75 (41:41) gegen die MHP Riesen Ludwigsburg, es war der zehnte Sieg in Serie für die Bonner.

Bereits am Sonntag hatte Bonn den Einzug in die Play-offs perfekt gemacht, nun schoben sich die Rheinländer auch wieder an Alba Berlin vorbei. Die Hauptstädter haben jedoch ein Spiel weniger als die Baskets absolviert.