Neue Doku zum BVB-Anschlag - Tathergang, Ermittlungen und die Folgen

Der Anschlag auf den Mannschaftsbus des BVB im April 2017 erschütterte die Fußballwelt. Nun zeigt Sky die Geschehnisse rund um das Attentat in einer TV-Doku - und lässt die Beteiligten zu Wort kommen.

Mit diesen erschütternden Worten gibt der damalige BVB-Spieler Nuri Sahin im Trailer zur TV-Doku „Der Anschlag – Angriff auf den BVB“ einen ersten Einblick in die Geschehnisse am 11. April 2017. Damals wurde ein Sprengstoff-Attentat auf den Dortmunder Bus vor dem Champions-League-Spiel gegen AS Monaco verübt.