Champions League Frauen live im TV, Stream und Ticker: Schafft Bayern den Coup gegen Arsenal?

Zuerst der 1:0-Sieg im Hinspiel des Champions-League-Viertelfinales gegen den FC Arsenal vor rund 20.000 Zuschauern in der Allianz Arena, dann die Eroberung der Tabellenführung in der Bundesliga. Nun könnten die Frauen des Rekordmeisters in London den Einzug in das Halbfinale der Königsklasse perfekt machen.