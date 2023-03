Petersen verkündet Karriereende nach der Saison

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Nils Petersen vom SC Freiburg wird nach der Saison seine Karriere beenden. "Nach knapp 16 Jahren Profifußball hänge ich die Schuhe nach Saisonende schweren Herzens an den Nagel", teilte der 34-Jährige am Mittwoch über Instagram mit und fügte poetisch an: "Alles, was ein Ende hat, hatte auch mal einen Anfang. Und ein neuer Anfang ist nicht gleich das Ende. Ihr werdet von mir hören. Versprochen."