FC Bayern: Das denkt Goretzka über Tuchel & "Wir sind Favorit"-Kampfansage an den BVB

Allerdings mit ungewohnten Vorzeichen: Die Roten gehen als Verfolger ins Spiel, während der schwarz-gelbe Rivale als Tabellenführer in die Allianz Arena reist.

„Das ist sehr selten, ja“, bestätigte Leon Goretzka im Gespräch mit der Sportbild , hatte aber auch direkt eine Kampfansage bereit: „Wir sind bereit. Wir wollen die elfte Meisterschaft in Folge.“

Goretzka: Druck ist da, „aber ich finde das geil“

Natürlich stehe man unter Druck, „keine Frage“. Aber die Mannschaft habe sich selbst diesen Druck auferlegt: „Du willst als Spieler nicht zu der Mannschaft gehören, die diese Serie (zehn Meistertitel in Folge, Anm. d. Red.) reißen lässt.“

Das sagt Goretzka über den neuen Bayern-Coach Tuchel

Der 49-Jährige stand selbst von 2015 bis 2017 an der Dortmunder Seitenlinie und soll nun gleich im größten Spiel, das der deutsche Fußball momentan zu bieten hat, die Bayern nach dem spektakulären Aus von Julian Nagelsmann wieder an die Tabellenspitze führen.

Goretzka: Gnabry ist „ein Vollprofi“

Zuletzt hatten unter anderem Serge Gnabry und Leroy Sané immer wieder medial für Unruhe gesorgt, was auch in der Mannschaft Thema war: „Es ist die Aufgabe einer Mannschaft, auch über so etwas mit den Jungs zu sprechen. Das mache ich auch.“