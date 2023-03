Anzeige

Papierflieger von Werner und nackter Belgier: Was Sie im TV beim DFB-Testspiel gegen Belgien nicht sahen! Warum DFB-Fans über Werner lachten

Kimmich und Goretzka: "Weiß nicht, ob das jemals richtig funktioniert hat"

Patrick Berger, Lukas Rott

Die deutsche Fußball-Nationalelf muss gegen Belgien eine verdiente Niederlage hinnehmen. Beim Testspiel in Köln sahen durchschnittlich 6,96 Millionen TV-Zuschauer, woran es dem DFB-Team mangelt.

Mit einer 2:3-Pleite gegen Belgien ist die deutsche Nationalmannschaft aus dieser Länderspielreise gegangen. Vor, während und nach dem Kick haben sich kuriose Dinge ereignet, die SPORT1 zusammengefasst hat.

Werners Papierflieger, de Bruynes TV-Geständnis und ein nackter Belgier - was Sie bei Deutschlands Testspiel-Pleite im TV nicht sahen!

Anzeige

Choreo-Panne vor Anpfiff!

Der Fanclub Nationalmannschaft bildete vor dem Anpfiff aus schwarzen und weißen Plastikzetteln das Wort „Wille“. Darunter stand: „Führt zu Erfolg. Auf geht‘s zum Sommermärchen 2024.“ Nicht alle Fans hielten die Zettel hoch, weshalb das Wort nicht deutlich genug zu sehen war.

Die Choreo der DFB-Fans

Zu allem Überfluss warfen viele Anhänger den Zettel noch vor dem Einlaufen der Mannschaft weg. In der Regel halten die Fans der Bundesliga-Vereine die Choreos bis zum Anpfiff durch. Da herrscht, wie auch bei der Leistung der Spieler, sicher noch Verbesserungspotenzial.

DFB-Fans lachen über Werner!

Einige Fans bauten aus den Zetteln Papierflieger und warfen sie die Tribüne hinunter. Ein Flieger schaffte es in der 4. Spielminute sogar bis aufs Spielfeld, was von einem Teil der 42.910 Fans in Köln lautstark gefeiert wurde.

Kurios: Stürmer Timo Werner hob den Flieger in einer Spielunterbrechung etwa 20 Meter vor der Seitenlinie auf und wollte ihn aus dem Feld werfen - klappte nicht! Das Papierwerk fiel ihm direkt vor die Füße, weshalb die Fans lachten.

De Bruyne mit verrücktem TV-Geständnis!

Kevin De Bruyne ist ein Fußball-Star, Kapitän bei Belgien und Manchester City und ein echter Torjäger - nur Fußball schaut der Ex-Wolfsburger selbst nicht so gerne.

„Ich gucke nicht so viel Fußball, muss ich sagen. Ich habe drei kleine Kinder zuhause, da ist es schwer“, sagte der Torschütze nach dem Spiel in einem SPORT1-Interview in der Mixed Zone.

Anzeige

Über den neuen Trainer Domenico Tedesco sagte der 31 Jahre alte Angreifer: „Er ist sehr positiv. Es ist nicht einfach für ihn, in eine Mannschaft mit neuen Spielern zu kommen. Wir haben gute Leistungen gezeigt in den beiden Spielen, er hat einige Akzente gesetzt.“

Belgien-Star rennt nackt durch die Mixed Zone!

Huch, was war da denn los? Arthur Theate sorgte nach Schlusspfiff für Verwunderung. Der belgische Innenverteidiger, der für Stade Rennes kickt, lief nach dem Spiel nackt - nur mit einem weißen Handtuch um die Hüfte herum - durch die Mixed Zone vorbei an allen Journalisten.

Der 22 Jahre alte Lockenkopf lief in Windeseile eine Treppe hoch in Richtung Ausgang und kam kurz darauf wieder zurück. Wen oder was er gesucht hat, bleibt wohl sein Geheimnis.

DFB-Mitarbeiter hilft Lukaku

Die deutschen Verteidiger bekamen Romelu Lukaku einfach nicht in den Griff. Der Inter-Star, der das zwischenzeitliche 2:0 erzielte, verließ vollbepackt das Stadion. Der 29-Jährige hatte gleich mehrere Rucksäcke und Tragetaschen in der Hand, zudem einen Rollkoffer – zu viel Gepäck!

Ein DFB-Mitarbeiter half Lukaku und brachte seine Sachen durch die Tiefgarage ans Auto. „Merci beaucoup“, sagte die Chelsea-Leihgabe. Am Samstag spielt der Torjäger mit Inter gegen Florenz.

Bayern-Stars fliegen im Privatjet nach München

Kurze Interviews, schnell duschen und weg: Die Nationalspieler hatten es nach Schlusspfiff eilig, wollten sofort nach Hause. Am Wochenende stehen wieder knackige Ligaspiele an. Die Bayern-Stars flogen gemeinsam in einem Privatjet noch in der Nacht zurück nach München.