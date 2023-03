Ferguson und Wenger in die Hall of Fame aufgenommen

Die beiden Trainerlegenden Sir Alex Ferguson und Arsene Wenger sind in die Hall of Fame der Premier League aufgenommen worden.

Die beiden Trainerlegenden Sir Alex Ferguson und Arsene Wenger sind in die Hall of Fame der Premier League aufgenommen worden. Das bestätigte die englische Spitzenliga am Mittwoch. Ferguson mit Manchester United und Wenger mit dem FC Arsenal gewannen insgesamt 16 Premier-League-Titel und sind nun die ersten Teammanager, die seit der Gründung im Jahr 1992 diese Auszeichnung erhalten.