1. FC Heidenheim: Adrian Beck schwer verletzt - Ausfall bis Saisonende

Wegen anhaltender Beschwerden hat sich Mittelfeldspieler Adrian Beck vom 1. FC Heidenheim einer Operation an der rechten Achillessehne unterzogen.

Wie der Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte, sei der Eingriff in der vergangenen Woche erfolgreich verlaufen. Beck habe bereits mit der Reha begonnen, werde dem Aufstiegsaspiranten in der restlichen Saison aber voraussichtlich nicht mehr zur Verfügung stehen.