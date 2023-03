DFB-Team enttäuscht gegen Belgien: So droht ein Heim-Debakel, Herr Flick! - ein SPORT1-Kommentar

Den ersten richtigen Test nach dem Katar-Desaster setzte die DFB-Elf gleich mal in den Sand!

Die Pleite am Dienstagabend gegen den Weltranglisten-Vierten hat deutlich gezeigt, dass die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick bis zur Heim-EM 2024 noch einen langen und steinigen Weg vor sich hat.

„Wille führt zum Erfolg. Auf geht‘s zum neuen Sommermärchen“, forderten die Fans in Köln vor Anpfiff mittels einer Choreo. Am fehlenden Willen lag es nicht, dass die deutsche Mannschaft die wohl schlechtesten 35 Minuten der Verbandsgeschichte spielte.

„Was Deutschland da gespielt hat, war das Schlechteste, was ich bisher in meiner langen Laufbahn gesehen“, sagte Rekordnationalspieler und RTL-Experte Lothar Matthäus in einem vernichtenden Urteil.