Es geht um das WM-Ticket: SPORT1 zeigt das Play-off-Rückspiel von Deutschlands Handballerinnen am 12. April live aus Griechenland

Ismaning, 29. März 2023 – Deutschlands Handballerinnen duellieren sich mit Griechenland um die WM-Teilnahme und SPORT1 zeigt am Mittwoch, 12. April, live ab 16:40 Uhr das entscheidende Play-off-Rückspiel aus Chalkida im Free-TV. Die kommende Weltmeisterschaft findet in Norwegen, Schweden und Dänemark statt, das DHB-Team hat die WM (30. November bis 17. Dezember) fest im Blick, der Grundstein soll bereits am Ostersonntag im Play-off-Hinspiel in Hamm gelegt werden.