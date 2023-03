IBA begrüßt Proteste für olympische Wiedereingliederung

Die IBA hat Proteste von Trainern und Athleten begrüßt, die am Mittwoch die Wiedereingliederung des Boxens in das olympische Programm gefordert haben.

Die International Boxing Association (IBA) hat Proteste von Trainern und Athleten begrüßt, die am Mittwoch in Lausanne die feste Wiedereingliederung des Boxens in das olympische Programm gefordert haben. Die zwei Gruppen verbreiteten ihre Botschaft vor dem Sitz des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) sowie vor dem Olympischen Museum der Schweizer Stadt.

Die IBA mit dem umstrittenen russischen Präsidenten Umar Kremlew an der Spitze ist vom IOC suspendiert, der Weltverband der Amateur-Boxer steht nach zahlreichen Verfehlungen in der Vergangenheit, darunter Korruption bei Ringrichtern, massiv in der Kritik. Sollte sich keine Verbesserung im Verband einstellen, droht der Ausschluss in Paris 2024 - auch über einen Ausschluss vier Jahre später in Los Angeles wird bereits diskutiert. Bereits 2021 in Tokio hatte das olympische Boxturnier nicht unter der Aufsicht der IBA stattgefunden, das IOC hatte selbst die Ausrichtung übernommen.