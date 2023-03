Goretzka: "Ich will diesen Druck spüren"

Goretzka zeigte sich vor dem Topduell am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellenführer, der einen Punkt vor den Bayern liegt, zuversichtlich. "Wir stehen unter Druck, keine Frage. In diese Situation haben wir uns selbst gebracht. Vom Ergebnis können wir uns nichts mehr erlauben", betonte der 28-Jährige und fügte an: "Das Gute ist: Genau in diesen Situationen waren wir als FC Bayern in der Vergangenheit da. Das ist auch der Plan für Samstag."