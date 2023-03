Matriciani nach U21-Debüt: "Muss mich kneifen"

Spätstarter Henning Matriciani hat nach seinem Debüt für die deutsche U21-Nationalmannschaft Lust auf mehr bekommen. „Ich bin ja noch nicht so lange im Profifußball. Es macht einfach Spaß, sein Hobby zum Beruf zu machen. Ich arbeite weiter, damit noch mehr so Zeiten kommen“, sagte der 23-Jährige nach dem 0:0 in Rumänien bei DFB-TV.