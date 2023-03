Hollywood-Star Tom Hardy gewinnt Goldmedaille bei Sport-Ausflug

Tom Hardy hat sich in Hollywood als Schauspieler einen Namen gemacht. Nun hat er sich ein weiteres Mal als Kampfsportler hervorgetan.

Eigentlich ist Tom Hardy zumeist auf der Leinwand zu sehen: Der Schauspieler ist bekannt als Batman-Gegenspieler Bane in „The Dark Knight Rises“ und aus anderen Blockbustern wie „Venom“ und „Mad Max Fury Road“.

Nun hat der 45-Jährige einmal mehr bewiesen, dass er auch andere Talente besitzt. So trat er am vergangenen Wochenende jüngst im Kampfsport Jiu-Jitsu an - und gewann zum wiederholten Mal die Goldmedaille bei einem Turnier.