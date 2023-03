NHL: Leon Draisaitl trifft: Oilers schlagen Top-Team Vegas

Eishockey-Star Leon Draisaitl setzt mit seinem Team ein echtes Ausrufezeichen. Auch die anderen Deutschen in der NHL haben Grund zur Freude.

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers durch den nächsten Sieg weiter Kurs auf die Play-offs in der NHL genommen.

Der gebürtige Kölner steuerte einen Treffer und einen Assist zum 7:4-Erfolg bei den Vegas Golden Knights bei, es waren die Scorerpunkte 115 und 116 in der laufenden Saison für den Ausnahmespieler.

Edmonton sprang durch den siebten Sieg in den vergangenen acht Spielen auf den vierten Tabellenplatz im Westen, Erster ist Vegas. Erst am Montag (Ortszeit) hatte Draisaitl die magische Marke von 300 Treffern in der nordamerikanischen Profiliga geknackt.