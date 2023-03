NBA: Starker Wagner kann Magic-Niederlage nicht verhindern

Auch ein richtig starker Franz Wagner hat das Ende der kleinen NBA-Siegesserie der Orlando Magic nicht verhindern können. Nach zuletzt drei Erfolgen hintereinander verloren die Magic mit 108:113 bei den Memphis Grizzlies und haben jetzt kaum noch Chancen auf das Erreichen der Play-offs der nordamerikanischen Basketball-Profiliga. Nationalspieler Wagner kam auf 25 Punkte und war damit Topscorer seines Teams. Sein Bruder Moritz kam in sechs Minuten auf dem Feld auf vier Rebounds, blieb aber ohne Treffer.

Sechs Spieltage vor dem Ende der regulären Runde liegt Orlando in der Eastern Conference bei 32 Siegen und 44 Niederlagen auf Platz 13. Auf Rang zehn, der noch gerade so zur Teilnahme an den Play-ins berechtigt, stehen die Chicago Bulls. Sie haben 36 Siege (bei 39 Niederlagen) auf dem Konto.