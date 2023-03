Schwimmen: McIntosh knackt Weltrekord über 400 m Freistil

Die kanadische Nachwuchs-Schwimmerin Summer McIntosh hat den Weltrekord über 400 m Freistil geknackt. Die 16-Jährige stellte am Dienstag in Toronto mit 3:56,08 Minuten eine neue Bestmarke auf und unterbot den vorherigen Weltrekord der Australierin Ariarne Titmus um 32 Hundertstel. "In den letzten Jahren habe ich mein ganzes Leben in diese Sache gesteckt", sagte McIntosh: "Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich das erreichen würde."