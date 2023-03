FC Bayern: Tritt und Vier-Augen-Gespräch - So will Tuchel Sané in die Spur bringen

Thomas Tuchel legt beim FC Bayern los und stellt direkt Leroy Sané in den Fokus. Es winkt schnell ein großer Auftritt. Das ist sein Plan mit dem Sorgenkind.

Dick in Winterjacke, Mütze, Schal und Handschuhe eingepackt nahm Thomas Tuchel am Dienstagmorgen um 11.07 Uhr seine Arbeit auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße auf.