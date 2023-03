Matthäus: „Das Schlechteste, was ich je gesehen haben“

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat nach dem 2:3 (1:2) der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Belgien zumindest über die erste halbe Stunde ein vernichtendes Urteil gefällt. „Das war das Schlechteste, was ich in meiner langen, langen Laufbahn gesehen haben. Sie haben sich nicht gewehrt in den Zweikämpfen, die Belgier stehen lassen“, sagte der RTL-Experte.