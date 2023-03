Sechsmal die 5! Deutschland gegen Belgien teils vogelwild - Noten und Einzelkritik

Von SPORT1 gibt es dafür sechsmal die Note 5. Vor allem in der Abwehr wackeln die DFB-Stars bedenklich - David Raum, Thilo Kehrer und Marius Wolf agieren teils vogelwild.

Die DFB-Stars in der SPORT1 -Einzelkritik:

Raum, Ginter und Wolf wackeln bedenklich

MARC-ANDRÉ TER STEGEN: Gleich drei Mal musste der Barca-Star hinter sich greifen. Machtlos an den Gegentoren. Beim 0:1 sah er zwar nicht gut aus, weil der Ball zentral über ihm einschlug, aber quasi unhaltbar. Parierte vor der Pause noch gut gegen Lukaku (45.). SPORT1-Note: 4

DAVID RAUM (bis 68.): Wackelte bedenklich! Rückte vor dem 0:2 nicht ein und hob damit das Abseits auf (9.). Schoss wenig später eine Flanke ins Nirgendwo (16.) und schoss fast ein Eigentor (22.). Fing sich aber nach der Pause etwas und brachte einen guten Freistoß auf Füllkrug, der fast per Kopf traf (57.). SPORT1-Note: 5

MARIUS WOLF (bis 81.): Gegen Peru richtig gut, diesmal aber ein Totalausfall. Carrasco führte den Dortmunder im ersten Durchgang am Nasenring durch die Manege. Vor dem 0:1 ließ er sich vom Belgier austanzen (6.). Völlig von der Rolle! SPORT1-Note: 5

Ab 81. JOSHA VAGNOMAN: Der Stuttgarter kam zu seinem ersten DFB-Einsatz und ist damit Debütant Nummer 14 unter Flick! Bekam in der Schlussphase nach einer tollen Balleroberung Applaus von den Rängen.

Can bester Mann - 5 für Kimmich

LEON GORETZKA (bis 32.): Durfte an der Seite von Bayern-Kollege Kimmich starten und musste nach nur einer halben Stunde verletzungsbedingt rau s. Der linke Knöchel war dick einbandagiert. Ausfall im Topspiel gegen Dortmund droht! Bis zu seiner Auswechslung war er allerdings kein Stabilisator. Bekam das Zentrum mit Kimmich nicht dicht. SPORT1-Note: 4

Ab 32. EMRE CAN: Erst mit ihm kam die Sicherheit in einem völlig zerfahrenen DFB-Spiel. Der BVB-Star rüttelte die Teamkollegen mit einer fairen Grätsche im eigenen Strafraum gegen Castagne wach und bekam Szenen-Applaus (45.). Im Anschluss mit einigen guten Balleroberungen, wie gegen De Bruyne (59.), und mit klugen Pässen. War bester Mann! SPORT1-Note: 2

Wirtz ausgepfiffen und ausgewechselt

FLORIAN WIRTZ (bis 32 .): Ein bitterer Abend für den Youngster! Wurde in seiner Heimatstadt Köln zunächst von einigen Fans ausgepfiffen (wegen seines Wechsels damals nach Leverkusen) und dann auch noch nach einer halben Stunde ausgewechselt. Bis zu seiner Auswechslung wollte ihm nichts gelingen. Wirkte wie ein Fremdkörper. SPORT1-Note: 5

SERGE GNABRY: Noch der beste deutsche Offensivspieler! Verlor bei Dribblings zu Beginn manchmal den Ball, wurde dann aber besser. Hatte eine richtige dicke Chance nach Wolf-Vorarbeit, hämmerte den Ball aber aus guter Position im Sechszehner rechts am Tor vorbei (53.). Gefiel in der Schlussphase noch mit einem Zauber-Dribbling, scheiterte aber am Pfosten (85.). Schoss dann noch den Treffer zum 2:3 (88.). SPORT1-Note: 3