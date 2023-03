Krankheitsschock um Rudi Völler - DFB-Sportdirektor nicht im Stadion gegen Belgien

DFB-Sportdirektor Rudi Völler war beim zweiten Länderspiel in 2023 gegen Belgien am Dienstagabend nicht im Stadion.

Aufgrund einer Nierenkolik musste der 62-Jährige seinen Stadionbesuch in Köln kurzfristig am Spieltag kurzfristig absagen, wie der DFB mitteilte. Der 62-Jährige sei aber „jetzt beschwerdefrei und ruht sich zu Hause aus“, hieß es von Verbandsseite.

Der einstige Sportchef von Bayer Leverkusen hatte noch in der vergangenen Woche einige öffentlichkeitswirksame Termine an der Seite des Bundestrainers Hansi Flick wahrgenommen. Beim 2:0 im Test gegen Peru am Samstag saß Völler noch regulär auf der Tribüne.