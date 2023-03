Anzeige

Haaland mit dem Handy am Steuer erwischt - Strafe droht Haaland mit Handy am Steuer erwischt

Haaland „frustriert und verzweifelt“

ManCity-Star Erling Haaland wird mit dem Smartphone hinter dem Lenkrad erwischt, während er mit seinem 300.000 Pfund teuren Rolls Royce durch die Straßen Manchesters fährt.

Erling Haaland machte in seinem weißen Rolls Royce die Straßen Manchesters unsicher - im wahrsten Sinne des Wortes. Der Stürmer-Star war auf einer Fahrt in der Nähe des Vereinsgeländes von Manchester City eher weniger auf den Verkehr fokussiert. Der Norweger wurde mit seinem Smartphone am Steuer des 300.000 Pfund teuren Luxuswagens erwischt.

In New Islington in der Nähe des Etihad Stadiums wurde Haaland ein Blick auf sein Handy zum Verhängnis. Die britische Zeitung Sun veröffentlichte ein Foto dieses Moments. Die Aktion könnte ihn nun eine Strafe kosten. (Premier-League-Tabelle)

In Großbritannien wird das Benutzen eines Handys am Steuer nämlich mit sechs Strafpunkten und 200 Pfund bestraft. In der Probezeit blüht Fahranfängern sogar das Fahrverbot.

Ein Sprecher des britischen Automobilverbands „The Automobile Association“ äußerte sich zum Haaland-Vorfall: „Das Telefon während des Fahrens in der Hand zu halten, ist gefährlich. Für jemanden, der so effektiv vor dem Tor agiert, ist dies definitiv ein Eigentor.“

Dabei spielte der Mann auf die überragenden Leistungen des Norwegers bei Skyblues an, für die er in den vergangenen 37 Spielen 42 Tore erzielt hatte. (Alle News zur Premier League)