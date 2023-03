Live im TV, Stream, Ticker: Macht es Füllkrug auch gegen Belgien?

Nach dem Auftaktsieg in das Länderspieljahr 2023 will das DFB-Team gegen die belgische Auswahl nachlegen.

Der Auftakt ist geglückt, nun will das DFB-Team auch Länder eines anderen Kalibers schlagen.

Mit Belgien erwartet die deutsche Mannschaft in Köln jedoch eine andere Mannschaft als Peru, das weiß auch Nationaltrainer Hansi Flick: „Gegen Peru haben wir versucht, in der Defensive eine gute Ordnung und Kompaktheit in der Länge und Breite zu haben. Das ist uns teilweise gut gelungen, wir haben aber noch Verbesserungspotenzial.“