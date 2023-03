Faeser: "Schlag ins Gesicht der ukrainischen Sportler"

„ Die Entscheidung des IOC ist ein Schlag ins Gesicht der ukrainischen Sportlerinnen und Sportler. Sie haben die Solidarität des internationalen Sports verdient. Das Mindeste, was die Ukraine erwarten kann, ist eine klare Haltung“, erklärte SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser in einer Stellungnahme am Dienstag.

Eine Entscheidung bezüglich der Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 und den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo 2026 in Paris werde "zu gegebener Zeit" getroffen werden, sagte IOC-Präsident Thomas Bach in Lausanne.