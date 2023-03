"Keine Lösung, die allen gefällt": Bach empfiehlt russische Rückkehr in den Weltsport

Thomas Bach nahm eine geschlagene Viertelstunde Anlauf, ehe er in der IOC-Zentrale in Lausanne die folgenschwere Nachricht verkündete: Das Internationale Olympische Komitee mit seinem deutschen Präsidenten an der Spitze öffnet Russlands Athletinnen und Athleten die Tür zur Rückkehr in die Sportgemeinschaft.