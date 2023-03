FC Bayern: Arschtritt für Leroy Sané! Kuriose Szene beim ersten Tuchel-Training!

Erstes Tuchel-Training! Sané bekommt Tritt in den Hintern

Zum Auftakt seiner Amtszeit in München begrüßte der neue Trainer einen kleinen Kader, der aus Spielern bestand, die nicht für Länderspiele nominiert waren. So nahmen beispielsweise Thomas Müller und Leroy Sané an der ersten Einheit unter Tuchel teil.