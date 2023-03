Joshua will bei Niederlage gegen Franklin zurücktreten

Am Samstag (22.00 Uhr/DAZN) fordert der zweifache Schwergewichts-Champion den US-Amerikaner Jermaine Franklin (21 Siege in 22 Kämpfen, eine Niederlage) in London zu einem Aufbaukampf. Nachdem Joshua 2021 die Titel der Verbände WBA, WBO und IBF an Alexander Usyk verloren hatte, unterlag er dem Ukrainer im Vorjahr auch im Rückkampf.