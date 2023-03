WWE: "Haufen 80-Jähriger!" Ronda Rousey überrascht mit brisanter Kritik

Was liegt da im Argen zwischen dem Wrestling-Weltmarktführer WWE und einem ihrer bekanntesten Stars?

„Stell dir vor, was unsere Liv-Morgan-Fehde hätte sein können“, schrieb sie im Kommentar unter ein Instagram-Video, das Einblick auf ihre Vorbereitungen auf einen Auftritt im vergangenen Jahr gab, „wenn wir nicht ausgebremst worden wären von einem Haufen 80-Jähriger, die immer noch denken, dass sie hip wären, während sie pro Woche weniger als fünf Minuten an Gedanken in jede Frauen-Story stecken.“