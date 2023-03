Endet die Bayern-Ära beim DFB? Wie der BVB dem FCB den Rang abläuft

Mit einem starken Block bestehend aus Spielern des FC Bayern München hat die deutsche Nationalmannschaft in der Vergangenheit viele große Erfolge gefeiert. Beim WM-Triumph 1974 standen sechs Bayern-Stars in der Startelf, bei der WM 2014 waren es ebenfalls sechs plus Joker-Torschütze Mario Götze - und beim Gewinn der Europameisterschaft 1996 in England wirkten sechs Münchner mit.