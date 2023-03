DFB-Frauen: Leupolz-Comeback nach Babypause - Marozsan für Abschied im Kader

Mit Rückkehrerin Melanie Leupolz (28) setzen die deutschen Fußballerinnen ihre WM-Vorbereitung fort. Erstmals seit ihrer Babypause gehört die Mittelfeldspielerin des FC Chelsea wieder zum Aufgebot, das Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg für die Testspiele in den Niederlanden am 7. April (20.00 Uhr) und vier Tage später gegen Brasilien (18.00 Uhr/ARD) in Nürnberg berief.

"Ich freue mich, dass Melanie Leupolz nach ihrer Schwangerschaft in unseren Nationalmannschaftskreis zurückkehrt. Dafür hat sie hart gearbeitet und sich diese Nominierung daher redlich verdient", sagte Voss-Tecklenburg und kündigte an: "Wir möchten viele Spielerinnen in diesen Partien gegen zwei Topgegner sehen." Für die Partie in Nürnberg sind bereits über 20.000 Tickets verkauft.