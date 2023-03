Nächste Hymnen-Panne! Sängerin muss Text von ihrer Hand ablesen

Wie zu aktiven Zeiten: WM-Experten singen Hymne Arm in Arm

Am Samstag setzte sich der britische Boxer Lawrence Okolie im Cruisergewicht gegen den Neuseeländer David Light nach Punkten durch und konnte so seinen WBO-Gürtel verteidigen.

Vor dem WM-Kampf kam es bei den Nationalhymnen allerdings zu einem unangenehmen Moment. So war im TV zu sehen, dass die Sängerin den Text der neuseeländischen Hymne nicht beherrschte und stattdessen aus ihrer Hand ablesen musste.

Doppelter Hymnen-Patzer

Nicht der erste Patzer in der zurückliegenden Woche. Am vergangenen Donnerstag, beim EM-Qualifikationsspiel zwischen Italien und England, lief bei der britischen Nationalhymn ebenfalls so einiges schief.