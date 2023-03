Füllkrug über Tor-Effizienz vor Belgien-Duell: Gnadenlosigkeit "kann man trainieren"

Stürmer Niclas Füllkrug will der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mehr Effizienz in der Chancenverwertung bringen.

„Wenn man sich die WM anschaut: Ein, zwei Treffer mehr, und alles wäre anders ausgegangen“, sagte der Bremer Bundesligaprofi im Spiegel-Interview vor dem Duell mit Belgien am Dienstag (ab 20.45 Uhr in Liveticker) in Köln: „Wir hätten mehr das Gnadenlose haben müssen. Das hat uns gefehlt.“